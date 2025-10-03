Нидерланды выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф / © AP

Нидерланды не поддерживают ускорение процесса вступления Украины в ЕС и настаивают на сохранении принципа единодушия в принятии решений.

Любые изменения правил, по мнению страны, нуждаются в согласии всех государств-членов. Об этом сообщает DW.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после встречи лидеров ЕС в Копенгагене заявил, что его страна не поддержит инициативу главы Европейского совета Антониу Средства, предлагавшего ускорить переговоры о вступлении Украины путем отказа от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства.

«Будущее Молдовы и Украины — в ЕС, но изменять правила — это не тот путь, по которому следует идти», — подчеркнул Схооф.

По словам премьера, Нидерланды категорически против отказа от права вето, даже если бы это позволило Киеву получить приоритет.

Он подчеркнул, что страна продолжает руководствоваться Копенгагенскими критериями, предусматривающими единодушное принятие решений.

Схооф отметил, что любые изменения должны получить поддержку всех государств-членов. При этом он признал, что ценит инициативу Средства, однако считает, что реальный путь продвижения вперед — это усиление давления на блокирующую переговоры Венгрию.

«В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного удаляется», — отметил премьер. Он добавил, что уже объяснил украинскому лидеру свою позицию и намерен сделать это еще несколько раз в будущем.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза не пришли к согласию относительно плана Еврокомиссии предоставить Украине до 140 миллиардов евро в виде кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз, ведь в таком случае страны-члены объединения должны будут выплачивать Киеву деньги по разным программам.