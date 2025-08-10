Никакие дедлайны не работают: Зеленский призвал "остановить" российскую экономику

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие дедлайны по РФ не работают. Кремль не хочет останавливать убийства. Так что если Россия не хочет останавливать войну, следует останавливать ее экономику.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 10 августа.

«Мы ясно понимаем угрозы. Все партнеры, равно как и мы, совершенно четко понимают угрозы. Все видят, что никакого реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Москва не хочет останавливать убийства. Единственное, что ищет, это путь, как убить Украину.

«Сила нужна — сила, прежде всего, Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, желающих мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику», — сказал президент.

Напомним, днем 10 августа россияне ударили по автовокзалу Запорожья, в результате предварительно пострадали 19 гражданских людей.