Никакие шаги в этом направлении не делаются: в Кремле опровергли подготовку к встрече Путина и Зеленского

Никакие шаги в этом направлении не делаются: в Кремле опровергли подготовку к встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что "никакой подготовки не ведется".

В Кремле 2 июля заявили, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.

Такое заявление сделал прессекретар главы Кремля Дмитрий Песков.

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"Да и, кстати сказать, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", — подчеркнул Песков.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.

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Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".

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