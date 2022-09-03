"Никаких альтернатив": Латвия призвала Запад предоставить Украине самолеты и танки, чтобы не было войны в странах НАТО

В Латвии заявили, что Запад должен обеспечить Украину современными танками, боевыми самолетами и всеми остальными вооружениями для освобождения территории от российских оккупантов.

Там также отметили недопустимость любых альтернатив, компромиссов, мирных переговоров, ведь это станет подготовкой к следующей войне на территории НАТО.

Об этом президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс рассказали в интервью The Times.

"Запад, США, Европейский Союз, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине. Вы можете убедиться, что эта военная помощь действительно эффективна", – сказал Левитс.

На вопрос, следует ли передавать Украине танки, боевые самолеты и другое вооружение, которое ранее Запад отказывался предоставлять, президент Латвии ответил утвердительно. Так, он сказал, что Запад должен обеспечить Украину всем, кроме собственных военных, чтобы государство освободило всю свою оккупированную Россией территорией.

В то же время, Пабрикс выразил мнение, что Запад своей нерешительностью может спровоцировать ядерную войну и даже поощрить президента РФ Владимира Путина.

"Информационная война и пропаганда оказала значительное влияние. Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию", — сказал министр обороны, заметив, что это ошибка.

Он убежден – единственное, что провоцирует Россию, это слабость.

"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" – спросил Пабрикс.

Он подчеркнул, что если мир хочет закончить войну, обеспечить зерном страны третьего мира и просто жить привычной жизнью, единственный путь вперед – это победа Украины.

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Глава Миноблоры Латвии сравнил войну России против Украины со Второй мировой войной, в которой Москва действует похоже на нацистов.

"Никаких альтернатив, компромиссов, мирных переговоров, где мы отдадим что-нибудь Москве, как это сделал Чемберлен. Это не будет решением. Это будет просто подготовка к следующей войне на натовской земле", – заверил Пабрикс.

Напомним, президент США Джо Байден вскоре запросит у Конгресса экстренное финансирование в размере 11,7 млрд дол. для военной и бюджетной помощи Украине.

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