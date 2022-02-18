"Никаких доказательств планов наступления Украины": в Европе среагировали на вывоз людей из ОРДЛО

"Никаких доказательств планов наступления Украины": в Европе среагировали на вывоз людей из ОРДЛО

Европейские министры призвали Россию повлиять на "ЛДНР" с призывом к воздержанию и деэскалации.

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан прокомментировали решение главарей боевиков принудительно вывезти людей из оккупированного Донбасса якобы из-за угрозы наступления Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Германии в пятницу, 18 февраля.

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Обострение на Донбассе вызывает серьезную обеспокоенность и главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции осуждают применение тяжелого вооружения и обстрелы жилых районов, что нарушает Минские соглашения.

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об "эвакуации" (принудительном вывозе – ред.) жителей региона в Россию в качестве так называемой меры пресечения из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений", – заявили министры.

Они также призвали Россию использовать свое влияние на "республики", призывая к воздержанию и способствуя деэскалации.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации", — отмечается в заявлении.

Напомним, 18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили о принудительном вывозе населения оккупированных территорий в Россию. Все это на фоне вражеских обстрелов, которые за последние сутки стали очень массированными.

При этом боевики не выпускают с захваченных территорий мужчин призывного возраста.

В то же время президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2022 году.

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