Никаких иностранных войск в Украине: в ISW объяснили, чего на самом деле панически боится Путин

Владимир Путин.

Российская Федерация продолжает отвергать любые иностранные войска на территории Украины в пределах послевоенных гарантий безопасности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики вспоминают заявление спикера Министерства иностранных дел страны-агрессорки Марии Захаровой о том, что РФ не будет обсуждать «любое иностранное вмешательство в вопрос безопасности» в Украине «в какой-либо форме и в любом формате». По ее словам, такое развертывание иностранных войск «принципиально неприемлемо», а потому Москва «категорически отвергает» «любой сценарий, предусматривающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО».

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «отрицательно относится» к европейским предложениям по гарантиям безопасности для Украины и будет воспринимать развертывание европейских сил в послевоенной Украине как расширение присутствия НАТО.

"Эти неоднократные отказы Кремля от западных гарантий безопасности являются частью призывов России иметь право вето на любые западные гарантии безопасности для Украины", - говорится в отчете ISW.

Американские специалисты отмечают, что Россия также раньше пыталась ввести строгие ограничения на численность украинских военных в проекте Стамбульского мирного соглашения в 2022 году. Кроме того, Москва отметила, что продолжает рассматривать проект Стамбульского договора 2022 как основу для любого будущего мирного урегулирования.

"Россия неоднократно демонстрировала свою преданность достижению своих первоначальных военных целей, включая сокращение численности украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла оградить себя от будущих российских атак", - подытожили американские специалисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита «Коалиции желающих» в Париже 4 сентября было достигнуто понимание основы для реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас, в условиях войны. Их центральным элементом будет "сильная украинская армия", подчеркнул он. Также одной гарантией сохранности могут стать санкции против РФ.

Между тем Радио Свобода по итогам заседания Коалиции желающих в Париж заявило, что до 30 тысяч иностранных солдат могут появиться в Украине после завершения войны. Среди государств, готовых направить свои войска – Великобритания и Франция, страны Балтии, Нидерланды, Австралия.