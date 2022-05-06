Никаких "ленинских идей": Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

В частности, "очистили" почти 1200 актов органов госвласти и управления СССР, Украинской ССР.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Сети 6 мая.

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"Ну что ж, отныне в законодательстве: нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции"; нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов других "товарищей"; "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР)", – говорится в сообщении.

Кабмину поручено в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

"Спасибо всем коллегам-народным депутатам, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости", — отметил Стефанчук.

Напомним, накануне Верховная Рада окончательно запретила пророссийские партии в Украине и обратилась в Палату представителей и Сенат США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма.

Верховная Рада призывает США признать Россию государством-спонсором терроризма (жестовым языком)

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