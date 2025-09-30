"Никаких мужчин в платьях": Хегсет объявил окончание эры политкорректности в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Associated Press

Реклама

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о завершении эры политкорректности, заявив, что больше не будет никаких парней в платьях, поклонения изменению климата и гендерных иллюзий.

Об этом министр обороны США сказал во время обращения к американским генералам, информирует Clash Report.

«Эра политкорректности завершается прямо сейчас: либо вы соответствуете стандартам, либо вы уходите! Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы с этим закончили», — высказался Хегсет, обращаясь к генералам.

Реклама

Он также назвал недопустимым видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне.

"Вы должны соответствовать нормам роста и веса и сдавать тесты по физической подготовке. Никаких бород или длинных волос. Хочешь бороду — иди в спецназ, нет — тогда брейся. У нас нет армии, заполненной нордическими язычниками», — заявил министр.

Он также обратился к высшему командованию США с таким заявлением: «Если мои сегодняшние слова заставляют ваше сердце сжиматься, вы должны сделать почетный шаг и подать в отставку».

К слову, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ, которым обязал правительство признавать только два пола — мужской и женский, которые не подлежат изменению. Этим действием Трамп приказал правительственным документам использовать термин «пол» вместо «гендер», основываясь на неизменной биологической классификации.

Реклама

Кроме того, президент США подписал ряд исполнительных указов, направленных на устранение разнообразия, справедливости и инклюзии (DEI) из армии, а также против трансгендерных военных.