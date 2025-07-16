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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Никаких "нейтральных флагов" для агрессора": Андрей Витренко - о позиции Украины на Универсиаде-2025

Президент Спортивного студенческого союза Украины Андрей Витренко заявил, что украинская делегация решительно выступает против участия спортсменов из России во Всемирной летней Универсиаде-2025, продолжающейся в Германии. По словам Витренко, украинская сторона ведет активную работу с делегациями других стран и руководством FISU (Международной федерации студенческого спорта), чтобы не допустить россиян к соревнованиям.

"Никаких "нейтральных флагов" для агрессора": Андрей Витренко - о позиции Украины на Универсиаде-2025

«Мы категорически против участия россиян даже под нейтральным флагом. Это не просто формальность – это принцип. Агрессор не может легализовать себя из-за спорта», — сообщил Витренко Lenta.UA .

Уже сейчас части российских спортсменов отказано в визах в Германию, а некоторые, кто пытался обойти ограничения из-за третьих стран, в частности Венгрии, не получил аккредитацию FISU.

«Мы объясняем партнерам: нейтральность – это иллюзия. Пока российские ракеты падают на наши школы и университеты, ни один россиянин не должен стоять рядом с нашими студентами на одном стадионе», - добавил президент Союза.

Витренко также отметил ключевую роль Спортивного студенческого союза в продвижении интересов Украины на международной арене.

«Сегодня мы не просто участвуем в соревнованиях – мы боремся за справедливость в спорте. Каждая медаль нашей сборной – это удар по пропаганде РФ. И это еще одно доказательство: Украина сильная, живая и борется даже в спорте», — сказал он.

В Универсиаде этого года принимают участие более 8 500 студентов из 150 стран мира. Украину представляет мощная команда из 113 спортсменов, соревнующихся в 11 видах спорта.

Дата публикации
Количество просмотров
122
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