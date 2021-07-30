"Никаких обращений не было": у Путина озадачены заявлением Лукашенко, который якобы "заручился" военной поддержкой РФ

"Никаких обращений не было": у Путина озадачены заявлением Лукашенко, который якобы "заручился" военной поддержкой РФ

Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия.

В Кремле озадачены заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова разместить у себя Вооруженные силы РФ при необходимости.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что к нему по этому вопросу никто не обращался, цитирует его слова пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких обращений по этому поводу от Беларуси не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких либо обращений от Белоруссии по этому поводу не было ", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь могут быть введены вооруженные силы Российской Федерации. Сейчас по его словам, в этом нет необходимости, но сделать это могут "без размышлений".

Заметим, в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. Причиной называют подготовку к военным учениям "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября на полигонах обеих стран.

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