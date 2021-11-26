"Никаких приказов": Зеленский прокомментировал обвинение в давлении ОП на фракции в Раде

Глава государства подчеркнул, что встречается только с нардепами от "Слуги народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что его администрация не оказывала давления ни на одну из фракций Верховной Рады.

Об этом он сказал во время прессмарафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"О фракциях. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Поэтому я вам хочу сказать, что не стоит встречаться с людьми, которые дают такую информацию, потому что эти люди распространяют фейки, а значит распространяют фейки и по другим вопросам, подстрекая людей. Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, с председателями комитетов, встречался с Александром Корниенко, когда он был руководителем партии, а также встречаюсь с некоторыми министрами", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что раз в неделю у него проводится совещание, на котором обсуждаются вопросы, рассматриваемые на заседаниях Верховной Рады. "Там собирается очень много людей. Показывается список наших обещаний. Есть наработки в "тройках". Подводятся итоги. Мы говорим, где теряем время. Где есть законы, которые накапливают тысячи поправок. Например, мы не можем принять бюджет. Никаких приказов. У нас есть план и обещания. Почему мы встречаемся вместе. Иногда есть задержки, например, на уровне Кабмина", — отметил глава государства.

Онлайн-трансляцию пресс-марафона смотрите на ТСН Live в Facebook и YouTube и подписывайтесь на наши страницы.