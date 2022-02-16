"Никаких признаков деэскалации": Столтенберг подтвердил, что Россия не отводит войска

Генсек НАТО назвал российские войска у границ Украины самым большим сосредоточением сил в Европе со времени холодной войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на границе Украины находятся российские военные силы, готовые к вторжению.

Об этом генсек альянса заявил 16 февраля на брифинге в Брюсселе в рамках двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО.

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Министры обороны рассмотрели продолжение наращивания Россией сил на территории Украины. В частности, состоялась основательная дискуссия о самом серьезном кризисе безопасности в Европе за десятилетия.

"Союзники поздравили все дипломатические усилия, и есть сигналы из Москвы, что дипломатия может продолжаться. Но на данный момент мы не видели никаких признаков деэскалации на месте. Нет отвода войск или техники. Это, конечно, может измениться. Однако сегодня мы видим, что Россия сохраняет огромные силы, готовые к нападению", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что эти российские силы обладают высокотехнологичными возможностями от оккупированного Крыма до Беларуси.

"Это самое большое сосредоточение сил в Европе со времени холодной войны. С самого начала союзники НАТО четко заявили, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену", – сказал генсек альянса.

Он также раз сообщил о готовности НАТО к диалогу и о том, что для России еще не слишком поздно отступить от границы конфликта и выбрать пути к миру.

"НАТО направило России конкретные письменные предложения по прозрачности, уменьшению рисков и контролю над вооружениями. Мы еще не получили ответа. Я повторяю мое приглашение для России снова встретиться в рамках Совета НАТО-Россия", – сказал Столтенберг.

Напомним, 15 февраля в минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская разведка не видит отвода российских войск от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы.

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