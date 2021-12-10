"Никаких решений по Украине без Украины": в Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Зеленским

"Никаких решений по Украине без Украины": в Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Зеленским

Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников "агрессивными действиями России в отношении Украины".

США привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины" и выражают непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Соответствующее заявление американский президент Джо Байден озвучил 9 декабря во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что во время переговоров Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников "агрессивными действиями России в отношении Украины".

"(Президент. – Ред.) ясно дал понять, что США и наши союзники будут отвечать решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", – указали в администрации американского президента.

В итоге лидеры обеих стран призвали Россию "снизить напряженность" и согласились с тем, что "дипломатия – лучший способ добиться значительного прогресса в разрешении конфликта".

"Президент Байден отметил готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений при поддержке Нормандского формата", — резюмировали в Белом доме.

Ранее руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоялся вечером 9 декабря и длился полтора часа. Читайте об этом по ссылке.

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