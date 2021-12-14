"Никаких решений по Украине без Украины": в США сделали заявление накануне визита в Москву

"Никаких решений по Украине без Украины": в США сделали заявление накануне визита в Москву

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что украинско-российский конфликт США стремятся разрешить дипломатическим путем.

Соединенные Штаты Америки убеждают, что все решения по Украине должны быть приняты при ее непосредственном участии. США уверяют, что преследуют цель поддержать Украину.

Об этом сказала заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид.

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"Наша цель — поддержать наших украинских коллег в наших усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск. Как подтвердили президент Байден и госсекретарь Блинкен, мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходили без участия Украины ", — подчеркнула замгоссекретаря. США.

Донфрид подчеркнула, что сегодня США работают над тем, чтобы Украина и Россия вернулись к выполнению Минских договоренностей, ведь только можно урегулировать вооруженный конфликт дипломатическим путем.

Замгоссекретаря также подчеркнула, что слухи о том, что США будут побуждать Украину к уступкам в переговорах с Россией, является лишь "кампанией по дезинформации".

"Правда состоит в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками НАТО и партнерами по всему миру. В наших усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не есть уступкой", — подчеркнула Донфрид.

Напомним, президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на телеканале "1+1" объяснил, что США готовы будут присоединиться к "нормандскому формату" в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто будут "модерировать процесс".

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