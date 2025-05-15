Роман Бессмертный / © УНИАН

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Никаких результатов от переговоров представителей Украины и России в Турции не будет.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

«Я понимаю, что в условиях, когда все участники этого процесса имеют разные позиции, больше, они не определили ключевую проблему, которую они хотят обсуждать. Более того, конфигурация этих встреч не ясна», — сказал он.

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Дипломат отметил, что ряд заинтересованных участников переговоров находятся вне переговоров.

«Я не касаюсь вопроса персон. Я имею в виду всеобщую конфигурацию. Более того, целый ряд заинтересованных участников этого процесса находятся вне переговоров. Это значит, что результат таких переговоров не будет», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.

Мы ранее информировали, что российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке делегатов, направляющихся в Турцию.

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