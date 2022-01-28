"Никаких штрафов никто не будет платить": в Минобороны заявили о сокращении количества профессий для военного учета женщин

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что список военнообязанных женщин существенно уменьшен и уже представлен на согласование.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что масштабный резонанс по военнообязанным женщинам вызвало количество профессий и специальностей, входящих в этот список.
Об этом он сказал во время выступления в Раде.
"Я хочу всех спокойствовать, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей ", — заявил министр.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что список военнообязанных женщин существенно уменьшен и уже представлен на согласование.
"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо ", — подчеркнул Резников.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.
Кроме того, Маляр подчеркнула, что военный учет – это не призыв и не мобилизация. По ее словам, никого из женщин в армию не будут забирать, сейчас речь идет только об обновлении норм, касающихся военного учета.
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