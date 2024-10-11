МИД Украины озвучило позицию относительно возможных территориальных уступок агрессору

Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. В МИД отметили неприемлемость подобных уступок.

Об этом говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.

"Подобные утверждения только воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа. Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, основанная на уважении Устава и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что сейчас идет процесс подготовки ко Второму Саммиту мира. В частности, уже состоялось несколько встреч, на которых обсуждались пункты "Формулы мира": энергетическая и продовольственная безопасность, восстановление справедливости.

"В настоящее время все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию Формулы мира. При этом следует особо подчеркнуть, что План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой Формулы, а практическим инструментом для ее реализации", – пояснили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН являются "обязательными и неизменными для всех". И Украина не будет рассматривать какие-либо инициативы, которые их не придерживаются.

Ожидаемое завершение войны не должно быть "фиктивным миром". Цель Украины – достичь справедливого устойчивого мира и гарантированной безопасности, а также привлечь к ответственности военных преступников и сделать невозможным повторение агрессии в будущем.

"Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали своим героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ. Достаточно напомнить, что накануне незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в феврале 2022 года скептики и притворные реалисты предсказывали Украине гибель за считанные дни. Наше государство выстояло, наш народ сопротивляется полномасштабной агрессии уже почти тысячу дней, а наши Силы обороны вернули под контроль Украины более половины временно оккупированных территорий… Нужны смелость и решительность во внедрении Формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком "реализма", которые лишь дадут агрессору возможность подготовить новое нападение", — подчеркнули в МИД.

Напомним, в СМИ появились публикации, утверждающие, что Зеленский был готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности со стороны США по образцу тех, которые были предоставлены Японии, Южной Корее и Филиппинам.

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