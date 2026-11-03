Никаких территорий в обмен на мир: в Вашингтоне кардинально изменили требования к Украине — СМИ

Вашингтон больше не потребует от Киева территориальных уступок России / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты ранее увязывали будущие гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками, однако теперь не намерены заставлять Киев отдавать земли за столом переговоров. Об этом стало известно в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России, который запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

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Как изменилась позиция США по территориям Украины

По данным издания, ранее Вашингтон связывал будущие гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками. Однако американская сторона дала понять, что не будет давить на Киев, чтобы тот согласился передать России часть территории во время переговоров.

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В то же время, собеседники FT не уточнили, когда именно и в какой форме США сообщили об изменении подхода. Также нет деталей относительно того, какие именно гарантии безопасности могут предложить Украине и как их планируют закрепить.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни впервые признал необходимость гарантий безопасности для России в рамках потенциального мирного соглашения. В FT это называют заметным изменением на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона.

Когда состоятся переговоры Украины, США и России

Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Это будет первая встреча представителей трех стран с февраля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны должны обсудить послевоенные договоренности безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.

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Перед этим в Брюсселе пройдут технические консультации с участием представителей США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Европейской комиссии. Среди тем гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура безопасности Европы и экономические возможности для восстановления Украины.

В то же время два чиновника, с которыми общалась FT, приуменьшили значение брюссельской встречи. По их словам, основное внимание будет сосредоточено на плане экономического восстановления Украины, а обсуждение гарантий безопасности может быть лишь частью повестки дня.

Готова ли Россия изменить свои требования

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, российский президент Владимир Путин не демонстрирует готовности смягчить свою жесткую переговорную позицию, которая по-прежнему препятствовала достижению договоренностей.

Отдельно США и Россия обсуждали возможный возврат американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом FT сообщала на прошлой неделе.

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Еще одним фактором дипломатического процесса стало локальное прекращение огня, которое позволило провести гуманитарную операцию по эвакуации сотен людей из оккупированных Олешков в Херсонской области. По данным издания, это была значительная пауза в боевых действиях с начала полномасштабной войны 2022 года.

Гарантии безопасности для Украины — последние новости

Украина рассматривает несколько возможных форматов будущих гарантий безопасности. Владимир Зеленский назвал три сценария: двусторонние обязательства США, поддержка Украины в рамках Коалиции желающих или членство в НАТО. В то же время президент подчеркнул, что участие Европы в гарантиях имеет принципиальное значение для Киева.

Параллельно Украина продолжает добиваться военной поддержки партнеров, остающейся важной составляющей ее безопасности. В конце октября Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем Patriot ориентировочной стоимостью 2,1 млрд долларов. В то же время, сроки поставки ракет пока не определены.

Еще один пример международных договоренностей, имеющих непосредственный гуманитарный результат — операция по спасению жителей оккупированных Олешков. Благодаря локальному режиму тишины удалось доставить людям помощь и организовать гражданский выезд. Гуманитарная миссия в Олешках стала одним из наиболее заметных примеров практического взаимодействия сторон при посредничестве международных партнеров.

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