Никаких уступок олигархам Путина: МИД Украины требует усилить санкционное давление

«Ложный сигнал для Москвы»: Сибига предостерег от исключения Усманова и Фридмана из санкционных списков / © Getty Images

Реклама

Исключение российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков абсолютно неприемлемо и станет ложным сигналом для Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Реклама

Глава МИД напомнил, что Усманов и Фридман были включены в санкционные списки из-за их принадлежности к российскому агрессивному режиму, который ведет войну против Украины.

Реклама

«Что изменилось? Ничего. Исключение их из санкционных списков неприемлемо и станет ложным сигналом для Москвы в то время, когда давление должно усиливаться», — отметил министр.

Сибига призвал международных партнеров наоборот — усиливать санкции, расширять индивидуальные санкционные списки, а срок продления санкций увеличить с шести до двенадцати месяцев, чтобы не появлялось контрпродуктивных идей, которые могут угодить российским олигархам.

Напомним, 18 сентября президент США Трамп подписал закон Грэмма, усиливающий санкции против России и Ирана.

Новости партнеров

Новости партнеров