"Никаких уступок относительно территориальной целостности": Кулеба рассказал о "красных линиях" Украины

Важная стратегия сдерживания дальнейшей российской агрессии – это именно интенсивная дипломатия.

Сейчас ключевая тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России против Украины. Об этом говорят мировые лидеры, министры иностранных дел, работает украинская сетевая дипломатия.

Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

"Это очень тяжелое время, очень ответственное время. Но уверяю, что Украина подходит к этому процессу с холодной головой, горячим сердцем, с четким пониманием наших "красных линий" и без всякого желания и готовности идти на любые уступки, которые для нас будут неприемлемыми", — отметил он.

По словам Кулебы, одна из этих "красных линий" — никаких уступок по вопросу территориальной целостности Украины, что означает: "Донбасс и Крым – это Украина".

"Во-вторых, никакого прямого диалога с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками", – отметил глава украинской дипломатии.

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования, которое партнеры предоставили Украине, в последние недели пересекла отметку более чем в 1000 тонн.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины | Новости мира

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