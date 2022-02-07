"Никаких уступок относительно территориальной целостности": Кулеба рассказал о "красных линиях" Украины

Важная стратегия сдерживания дальнейшей российской агрессии – это именно интенсивная дипломатия.
Сейчас ключевая тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России против Украины. Об этом говорят мировые лидеры, министры иностранных дел, работает украинская сетевая дипломатия.
Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.
"Это очень тяжелое время, очень ответственное время. Но уверяю, что Украина подходит к этому процессу с холодной головой, горячим сердцем, с четким пониманием наших "красных линий" и без всякого желания и готовности идти на любые уступки, которые для нас будут неприемлемыми", — отметил он.
По словам Кулебы, одна из этих "красных линий" — никаких уступок по вопросу территориальной целостности Украины, что означает: "Донбасс и Крым – это Украина".
"Во-вторых, никакого прямого диалога с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками", – отметил глава украинской дипломатии.
Напомним:
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования, которое партнеры предоставили Украине, в последние недели пересекла отметку более чем в 1000 тонн.
Читайте также:
- "Ситуация слишком сложная": в Кремле сомневаются в "решающих прорывах" после одной встречи Макрона и Путина
- Целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС – Макрон
- Украина не станет членом ЕС и НАТО пока имеет оккупированные Россией территории: правда ли это и что говорит литовский опыт