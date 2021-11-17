"Никаких выводов, что кто-то что-то слил": в ОП прокомментировали расследование Bellingcat

Подоляк подчеркнул, что расследование базируется на словах конкретных людей, которые не удалось независимо верифицировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное текстовое расследование Bellingcat, касающееся спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Новое время".

По словам Подоляка, "почти вся информация" расследования основывается на интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности тогдашним директором ГУР Василием Бурбой.

Советник главы ОП обратил внимание на то, что по каждому существенному пункту в Bellingcat делают оговорку – "это (обстоятельство — Ред.) не удалось независимо верифицировать".

"То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание — это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", — объяснил он.

Подоляк утверждает, что мероприятия разведки управляются на оперативном уровне и не требуют "специфических политических приказов".

"Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки", — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, группа расследователей Вellingcat обнародовала расследование о так называемом "вагнергейте" — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, вроде бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации была еще на этапе подготовки.

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