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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Никакого милосердия" к Израилю: верховный лидер Ирана заявил о начале битвы

Аятолла пригрозил дать "решительный ответ" Израилю.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана. / © Associated Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после серии ударов Израиля пригрозил, что "битва начинается". Что больше - Тегеран не проявит "никакого милосердия".

Об этом он сообщил на своей странице в X.

"Во имя благородного Хайдара начинается битва", - подчеркнул Али Хаменеи

Кроме того, в своем англоязычном аккаунте он заявил, что Иран должен дать "решительный ответ".

Напомним, непрерывные атаки между Израилем и Ираном продолжаются уже шестой день. В частности, ночью против 18 июня Израиль нанес удары по нескольким стратегическим объектам на территории Ирана. В частности, были атакованы ядерные и ракетные объекты.

К слову, Reuters сообщило о том, что якобы Дональд Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана. В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху убежден, что ликвидация Али Хаменеи положит конец войне.

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Дата публикации
Количество просмотров
1125
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