Никакого мира не будет?: эксперт жестко расставил точки над "і" по вопросу переговоров с РФ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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На сегодняшний день Россия не выступает с предложением прекратить войну, а лишь выдвигает условия для старта переговорного процесса. Даже если Украина согласится на нынешние требования Кремля, это не означает завершения войны — Москва может сразу озвучить новые условия.

Такое мнение политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук высказал в эфире телеканала «Київ24».

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Политолог подчеркнул, что на данный момент Украине не предлагается завершить войну без дополнительных требований со стороны России.

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«А нам кто-то предлагает завершить войну? Россия выдвигает условия начала переговоров. Это важный нюанс. После того, как Украина выполнит эти требования, Россия вполне может предъявить следующие требования. Что ей помешает это сделать?» — сказал Олещук.

Ведущий отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского также есть собственные условия для начала переговорного процесса. В то же время эксперт с такой оценкой не согласился.

«Честно говоря, я бы не сказал, что Зеленский предъявляет какие-либо требования для начала переговоров. Зеленский предлагает их начать в любой момент в формате, например двусторонней встречи или в любом другом формате», — прокомментировал политолог.

По его словам, Киев не ставит никаких предварительных условий для старта переговоров, тогда как Москва настаивает на выполнении своих требований еще до начала содержательного диалога.

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«Однако совершенно не факт, что россияне реально готовы вести эти переговоры, что это не какая-нибудь очередная ловушка, как это было уже неоднократно раньше. Вот, собственно, и все», — резюмировал Олещук.

Переговоры об окончании войны — позиции России и Украины

Напомним, Кремль отказался от переговоров по окончанию войны без выполнения своих ультимативных требований. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы неизменна и требует полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказа Украины от НАТО.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Зеленский предлагает России ввести перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также «заморозить» войну по линии фронта как основу для переговоров. Киев готов обсуждать наиболее сложные вопросы во время личной встречи Зеленского с Путиным.

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