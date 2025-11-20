- Дата публикации
Никакого мирного плана не существует, есть надежда Трампа, что Путин сломается - Портников
Трамп стоит перед выбором, отмечает эксперт, ввести санкции или отложить их.
Политический обозреватель Виталий Портников подчеркивает, что никакого согласованного мирного плана нет. Есть только ожидания президента США Дональда Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября "фюрер" РФ Владимир Путин сломается и согласится на ранее предлагаемые "комфортные условия прекращения огня".
Об этом говорится в сообщении обозревателя на его странице в Facebook.
"Для этого Трампа или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но Путин во-первых не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи, что Россия должна заплатить за Донбасс - то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации - то с точки зрения Путина это личное оскорбление,".
Он отмечает, что американская администрация, в том числе и Трамп, "привыкли мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способных этого осознать". Именно поэтому, считает обозреватель, этот план только распространит провал между Вашингтоном и Москвой, а также заставит Кремль искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.
По словам Портникова, пока у Трампа простой выбор: либо 21 ноября все же ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова отложить санкции в надежде, что диктатор РФ согласится на комфортные условия под угрозой этого внедрения.
"Проблема только в том, что на момент, когда нужно будет все же определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия", - заключает политический обозреватель.
Напомним, NBC News со ссылкой на чиновника администрации США сообщило, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.
Между тем, Financial Times со ссылкой на информированные источники пишет, что Киев, вероятно, не примет российско-американский «мирный план» в его текущей форме. По информации издания, документ находится в начальной стадии разработки.