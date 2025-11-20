Никакого мирного плана не существует, есть надежда Трампа, что Путин сломается - Портников

Дональд Трамп. / © Associated Press

Политический обозреватель Виталий Портников подчеркивает, что никакого согласованного мирного плана нет. Есть только ожидания президента США Дональда Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября "фюрер" РФ Владимир Путин сломается и согласится на ранее предлагаемые "комфортные условия прекращения огня".

Об этом говорится в сообщении обозревателя на его странице в Facebook.

"Для этого Трампа или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но Путин во-первых не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи, что Россия должна заплатить за Донбасс - то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации - то с точки зрения Путина это личное оскорбление,".

Он отмечает, что американская администрация, в том числе и Трамп, "привыкли мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способных этого осознать". Именно поэтому, считает обозреватель, этот план только распространит провал между Вашингтоном и Москвой, а также заставит Кремль искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.

По словам Портникова, пока у Трампа простой выбор: либо 21 ноября все же ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова отложить санкции в надежде, что диктатор РФ согласится на комфортные условия под угрозой этого внедрения.

"Проблема только в том, что на момент, когда нужно будет все же определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия", - заключает политический обозреватель.

Напомним, NBC News со ссылкой на чиновника администрации США сообщило, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.

Между тем, Financial Times со ссылкой на информированные источники пишет, что Киев, вероятно, не примет российско-американский «мирный план» в его текущей форме. По информации издания, документ находится в начальной стадии разработки.