Никакого принуждения к переговорам с Россией со стороны партнеров не существует – Данилов

Алексей Данилов подчеркнул, что сообщения об этом якобы давлении существуют только в Интернете и ничем не подтверждены.

Международные партнеры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором Россией.

В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянской газете La Repubblica.

На ремарку журналиста, мол, партнеры пытаются убедить украинские власти вести переговоры о прекращении войны и вопросе, какой сценарий они предлагают (например, корейский – страну, разделенную надвое), Данилов ответил отрицательно.

"Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген"

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"Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в Интернете. Я не знаю, возможно, это работа российской армии троллей, но партнеры не выдвигали каких-либо требований вести переговоры. Украина будет решать эту проблему самостоятельно, и никаких переговоров с Путиным не может быть. Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген. Нельзя оставлять врага позади себя", — резюмировал он.

Напомним, в США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Владимир Зеленский. Там подчеркнули, что сначала страна-агрессор должна вывести свои войска из оккупированных регионов.

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