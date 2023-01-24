Никакой поддержки: Эрдоган отказал Швеции в помощи вступлению в НАТО

Швеция не получит от Турции поддержки вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Укринформ.

Глава государства считает, что страна проявляет неуважение к религиозным убеждениям и поддерживает террористические организации.

“Шведскому руководству нет необходимости напоминать нам о правах и свободах. Если вы так уважаете права и свободы, вы будете сначала уважать религиозные убеждения Турецкой Республики или мусульман. Если вы не проявляете такого уважения, мне жаль, что от нас вы не получите никакой поддержки в НАТО», — отметил Эрдоган.

Турецкий президент считает, что если в Швеции защищают террористические организации, то следует поручить им защиту своей страны.

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Напомним, что ранее публичное сожжение Корана в Стокгольме спровоцировало обострение между Турцией и Швецией. У посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр священной книги мусульман без помех со стороны местной полиции. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.

Позднее Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО.

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