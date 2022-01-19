"Никакой политизации": в ОП прокомментировали меру пресечения Порошенко

В ОП считают, что мягкая мера пресечения свидетельствует об отсутствии политизации дела о так называемой "угольной госизмене".

Мера пресечения в виде личного обязательства относительно лидера "Евросолидарности", пятого президента Петра Порошенко свидетельствует о беспристрастности судебного процесса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "НВ".

Подоляк считает, что назначение судьей такой меры пресечения свидетельствует об отсутствии политизации дела о так называемой "угольной госизмене".

"Личное обязательство — это абсолютно четкая мера пресечения, хотя и не такая, которую "анонсировали" сам Порошенко и его сторонники. Эта мера предосторожности дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе г-на Порошенко, а также о целом ряде ограничений по нему и обязанности участвовать в необходимых следственных действиях", — заявил советник Ермака.

Он подчеркнул, что у Порошенко есть юридическая обязанность участвовать в процессуальных действиях. Подоляк ожидает, что дальнейшее продвижение этого дела будет двигаться "вплоть до логического и корректного установления всех обстоятельств и определения степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле".

Напомним, что сегодня, 19 января, суд избрал меру пресечения Петру Порошенко. Пятый президент был отпущен из зала суда под личное обязательство.

В ГБР заявили, что увидели основания для обжалования меры пресечения для Порошенко.

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