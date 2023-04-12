"Никакой руины в Украине не будет": Зеленский сообщил о шагах по восстановлению после войны

Президент подчеркнул, что на восстановление после агрессии должны пойти российские активы, и что "война должна получиться самой дорогой именно для агрессора".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил тему обновления государства после войны во время встречи спецформата поддержки с участием международных партнеров.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 12 апреля.

"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины – финансового. Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий – наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Тема – прежде всего восстановление. Восстановление нашей страны после боевых действий", – рассказал президент.

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Он добавил, что поблагодарил партнеров за помощь в сохранении устойчивости Украины и финансовой стабильности. В то же время Зеленский призвал партнеров быть более активными, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении нормальной жизни.

"Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", — подчеркнул президент.

Он отметил, что мир знает о необходимом решении – об активах России, местных чиновников и олигархов.

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем", – заверил Зеленский.

Встреча с делегацией из США

Украинский лидер также встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Сената США.

"Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. Относительно каждого цента и каждой единицы оружия партнеры имеют полное видение. И это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили наше доверие", – отметил Зеленский.

Он признался, что ему было приятно услышать от гостей из США "совершенно положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора".

Завершение обучения полиции и ГСЧС

Глава государства рассказал, что очень эмоционально и почетно для него было в этот день поздравить более 3000 украинских молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением учебы.

"Они будут работать в том числе и в тех регионах, где наиболее опасно. По распределению будут служить в прифронтовых областях, в приграничных – Харьковской, Сумской. Есть и те, кто будет воевать в наших новых штурмовых бригадах", – сообщил Зеленский.

День работников ракетно-космической отрасли

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Сегодня в Украине традиционно отмечается День работников ракетно-космической отрасли. Президент напомнил, что эта отрасль "всегда делала славу Украине. И я уверен, что будет делать!"

"Благодарю всех, кто сохранил этот наш потенциал. Наш нынешний уровень интеграции в международные отношения, наш уровень силы – и государства, и общества, – которого Украина заслуживает, уровень наших людей – все это позволит Украине участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами, а нашему бизнесу – наравне с передовыми компаниями. Но сначала – победим! В частности, благодаря и украинским ракетам", – провозгласил в обращении глава государства.

Зеленский за 12 апреля: важные новости и встречи

Напомним, Всемирный банк выделит Украине 200 млн долл. для восстановления энергетической инфраструктуры.

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