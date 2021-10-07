Никогда не были друзьями: Разумков рассказал о своих отношениях с Зеленским

Никогда не были друзьями: Разумков рассказал о своих отношениях с Зеленским

По словам экс-спикера, друзья президента больше связаны с "95 кварталом".

Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским. Экс-спикер признался, что никогда не был другом главы государства.

Об этом Разумков сказал во время брифинга.

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"Я никогда не был другом с президентом. Это рабочие отношения. Думаю, что друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья", — сказал ексспикер.

Разумков не считает, что президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр обязательно должны быть друзьями.

"Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство", — подытожил он.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности.

Сегодня, 7 октября, Рада уволила Разумкова с должности председателя парламента. "За" проголосовало 284 нардепа.

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