"Никогда снова": в канадском парламенте почтили память жертв Голодомора

Депутат от Либеральной партии Канады Иван Бейкер во время выступления в парламенте почтил жертвы Голодомора.
Об этом пишет Укринформ.
“Своим выступлением я чествую 89-ю годовщину геноцида голодом в Украине, известного как состоявшийся Голодомор, когда советский союз закрыл границы Украины и конфисковал всю пищу с целью уничтожения украинского населения, выступавшего против его правления. На пике Голодомора ежеминутно от голода умирало 19 человек, 1200 – ежечасно и 28 тысяч – ежедневно. Мир молчал, и как следствие погибли миллионы”, — заметил Бейкер.
Канадский парламент ежегодно чествует жертв геноцидов и массовых преступлений и обязуется, что подобное не повторится никогда снова.
“Впрочем, прямо сейчас на оккупированной Россией части Украины это происходит снова. Россия убивает, Россия мучает, Россия насилует женщин и даже детей. Россия совершает в Украине геноцид”, — подчеркнул депутат.
Он призвал депутатов изучить уроки Голодомора.
«Единственный способ для мира прекратить это – помочь Украине освободить все оккупированные территории. Если мы не сделаем этого, миллионы украинцев станут жертвами геноцида, мы покажем, что не усвоили уроки Голодомора, и потеряем право никогда использовать фразу "никогда снова", — резюмировал он.
В Канаде длится неделя осведомленности о Голодоморе, в течение которой по всей стране проходят многочисленные мероприятия, посвященные информированию населения о Голодоморе и чествовании жертв преступления.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда также сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов.
Добавим, что в четвертую субботу ноября в Украине чествуют День памяти жертв Голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.
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