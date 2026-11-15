Николов получил 5,3 млн грн как ФЛП из круга ГПК Шабунина, а бюджет мог недополучить 900 тыс. грн налогов, — Гетманцев

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Об этом Гетманцев написал в своем Telegram-канале, раскритиковав финансовые отношения между антикоррупционными активистами.

Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что журналист-расследователь Юрий Николов с 2022 года получил 5,3 млн. грн. как физическое лицо-предприниматель, сотрудничая с Центром противодействия коррупции Виталия Шабунина. «Николов – ФЛП Шабунина. Да, он предприниматель из дружественной предпринимательской двухсотни ГПК, которая объединилась ради совместного (бизнеса?) антикора», — отметил депутат.

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По словам Гетманцева, Николов с 2022 года получил 5,3 млн. грн. за свое почасовое участие в деятельности антикоррупционной среды. При этом депутат подверг сомнению полноту налоговых поступлений от таких выплат.

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"Николов с 2022 года получил за свое почасовое участие в патриотическом бесполезном движении 5,3 млн грн, из которых патриот не оплатил армии 0,9 млн грн", - написал Гетманцев.

Он также обратил внимание на публичное сотрудничество Николова и Шабунина, их общие эфиры и критику политических оппонентов. По мнению депутата, за активной общественной деятельностью может стоять финансовая заинтересованность.

Гетманцев иронически назвал Николова «любимым ФЛПом» Шабунина и задал вопрос о том, насколько деятельность отдельных антикоррупционных активистов отвечает принципам прозрачности и подотчетности, которых они требуют от других.

Приведенные депутатом суммы и оценка неуплаченных налогов требуют отдельной проверки. В сообщении не приведены документы, которые бы сами по себе подтверждали налоговое правонарушение со стороны Николова.

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