Никто, кроме Путина, не хочет продолжительной войны: мы мечтаем о Рождестве в мирное время - Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в приближении победного завершения этой войны.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку в США.
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом.
"Все, о чем мы сегодня говорили, поможет нам в 2024 году. Сегодняшние встречи в Белом доме и Конгрессе – с обеими партиями и обеими палатами, со спикером – были очень продуктивны. Я благодарю вас за двухпартийную поддержку", — отметил украинский лидер.
"В канун Рождества наибольшее желание всех украинских семей, разделенных войной, всех сыновей и дочерей на фронте, наибольшее желание Украины – это приближение победного завершения этой войны. Никто, кроме Путина, не хочет продолжительной войны. Мы мечтаем о Рождестве в мирное время. Мы работаем над тем, чтобы превратить наши успехи в поле боя в мир. И мы направляемся к этому – вместе с вами и, конечно, благодаря вашей поддержке. Спасибо, господин президент Байден! Спасибо, Америко! Слава Украине!", — резюмировал он.
Напомним, что ранее Байден заявил, что Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.
Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.
Заметим, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет горда и сильна, если мы не отвлечемся от нее".
Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
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