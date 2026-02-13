"Никто не будет диктовать нам историю": Сибига жестко высказался об условиях мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook Андрея Сибиги

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о достижении прогресса после двух раундов состоявшихся в Абу-Даби важных трехсторонних консультаций. Находясь на полях Мюнхенской конференции безопасности , дипломат подчеркнул, что Киев уверенно движется к финализации договоренностей, которые должны принести справедливый мир, но категорически отвергает любое внешнее давление в мировоззренческих вопросах.

Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Результат, а не процесс

Главным приоритетом для украинской стороны остается конкретика, а не затягивание времени. По словам министра, консультации в Объединенных Арабских Эмиратах были продуктивными, и стороны смогли продвинуться вперед по ключевым вопросам.

«Считаю, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби прогресс достигнут. Самое главное, чтобы был результат… Мы идем по пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины», — отметил Андрей Сибига.

Красные линии в вопросах истории

В то же время глава МИД сделал принципиальное заявление о гуманитарном блоке переговоров. Он ясно дал понять партнерам и оппонентам, что Украина не позволит никому вмешиваться в свою национальную память.

"Никто нам не будет диктовать нашу собственную историю", - подчеркнул министр.

Это сигнал о том, что любые попытки навязать Киеву чужие нарративы или заставить отказаться от собственной идентичности для компромиссов обречены на провал. Украина настроена исключительно на достойный мир, уважающий ее суверенитет и историческую субъектность.

