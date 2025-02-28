Никто не будет эксплуатировать США: Белый дом о провальной встрече Зеленского и Трампа

В Белом доме также заявили, что Киев должен быть готов "уступить часть территории в обмен на мир".

Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает США. Правительство Соединенных штатов не позволит, чтобы кто-то использовал американцев в своих интересах.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В Белом доме также заявили со ссылками на публикации в разных западных СМИ, что Украина проиграет войну без поддержки США, поэтому Киев должен быть готов "уступить часть территории в обмен на мир".

В числе "убедительных доводов", администрация Трампа отметила, что в Украине скоро некому будет воевать, а киевское правительство "обманывает себя", отказываясь признавать то, что проигрывает войну России.

При этом подчеркивается, что именно президент Трамп первым дал Украине оружие.

"Я дал вам "джавелины", чтобы уничтожить все эти танки. Обама дал вам только одеяла", – цитирует Белый дом слова Трампа.

В свою очередь вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в том, что вместо благодарности в октябре прошлого года перед президентскими выборами в США он "вел кампанию в пользу оппозиции".

Напомним, США прекратили финансирование энергосистемы Украины. По информации журналистов, в рамках программы были вложены сотни миллионов долларов, однако сейчас США прекращают финансирование этого направления.

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