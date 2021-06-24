"Никто не будет мешать нам плавать вблизи Крыма": министр обороны Великобритании отреагировал на инцидент в Черном море

"Никто не будет мешать нам плавать вблизи Крыма": министр обороны Великобритании отреагировал на инцидент в Черном море

Ничто не может препятствовать Королевском флота в мирном проходе, подчеркнул министр.

Королевский военно-морской флот Великобритании после инцидента российских военных с эсминцем намерена и дальше передвигаться территориальными водами Украины, в которых ему "не могут мешать" плавать.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times, комментируя инцидент, который произошел 23 июня во Черном море.

"Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права и ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе", — сказал Уоллес.

Издание также приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, эсминец двигался "наиболее прямым и международно признанным путем" между Украиной и Грузией. Он также напомнил, что Великобритания не признает оккупации Крыма Россией, ведь полуостров, в соответствии с международным правом, принадлежит Украине.

Издание, ссылаясь на источник в Минобороны Великобритании отмечает, что выстрелы, о которых сообщали россияне, состоялись "в трех милях от HMS Defender. Все, что было выпущено, не было направлено в наш корабль. Мы были в украинских водах, нам разрешено" .

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.

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