"Никто не будет мешать нам плавать вблизи Крыма": министр обороны Великобритании отреагировал на инцидент в Черном море

Ничто не может препятствовать Королевском флота в мирном проходе, подчеркнул министр.
Королевский военно-морской флот Великобритании после инцидента российских военных с эсминцем намерена и дальше передвигаться территориальными водами Украины, в которых ему "не могут мешать" плавать.
Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times, комментируя инцидент, который произошел 23 июня во Черном море.
"Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права и ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе", — сказал Уоллес.
Издание также приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, эсминец двигался "наиболее прямым и международно признанным путем" между Украиной и Грузией. Он также напомнил, что Великобритания не признает оккупации Крыма Россией, ведь полуостров, в соответствии с международным правом, принадлежит Украине.
Издание, ссылаясь на источник в Минобороны Великобритании отмечает, что выстрелы, о которых сообщали россияне, состоялись "в трех милях от HMS Defender. Все, что было выпущено, не было направлено в наш корабль. Мы были в украинских водах, нам разрешено" .
- Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.