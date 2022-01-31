"Никто не будет в безопасности": Маркарова заявила, что РФ не ограничится вторжением в Украину

"Никто не будет в безопасности": Маркарова заявила, что РФ не ограничится вторжением в Украину

Маркарова оценила действия Кремля как "атаку на демократию".

Ни одно государство не будет находиться в безопасности, если Российская Федерация нападет на Украину.

Соответствующее заявление посол Украины в США Оксана Маркарова озвучила в интервью CBS News.

По словам украинского дипломата, президент РФ Владимир Путин совершил нападение на наше государство "не потому, что он хочет только Украину", а потому, что "мы избрали демократию и имеем евроатлантические и европейские стремления".

Маркарова оценила действия Кремля как "нападение на демократию" и подчеркнула, что "никто не будет в безопасности, если на Украину нападут".

"Мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и мы боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине она не остановится", — подчеркнула она.

По мнению посла, помощь Украине принесет "пользу Европе и всему демократическому миру" и продемонстрирует, что "международное верховенство права все еще работает".

Оксана Маркарова также подчеркнула, что США являются стратегическим "другом номер один" для Украины. "Наши отношения, особенно в течение последнего года, были на самом высоком за 30 лет уровне", — резюмировала дипломат.

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