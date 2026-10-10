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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Никто не хотел класть трубку»: в Кремле заявили об особом поздравлении от Трампа

В то же время, он рассказал о темах переговоров и отметил, что оба лидера не спешили завершать звонок.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не может раскрыть все подробности телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Ушакова, Трамп тепло поздравил Путина с днем рождения, который отмечал 7 октября. Американский президент также передал поздравления первой леди США.

«Во время разговора Трамп тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально пожелал ему успехов и благополучия, а также передал поздравления первой леди», — рассказал помощник главы Кремля.

Среди тем разговора были поставки российских нефтепродуктов на рынки США и других стран мира.

Также стороны договорились о поддержании постоянного контакта между уполномоченной РФ по правам человека Яной Лантратовой и аппаратом Мелании Трамп. По словам Ушакова, взаимодействие будет касаться ситуации в Олешках Херсонской области, которые находятся под российской оккупацией. В городе возник гуманитарный кризис из-за блокирования Россией гуманитарной помощи местным жителям.

«В ходе разговора с Трампом Путин выразил благодарность первой леди США за ее вклад в воссоединение семей», — отметил Ушаков.

Он также сообщил, что конкретные сроки встречи Путина и Трампа пока не согласовывали. В то же время оба лидера планируют прибыть в Китай на саммит АТЭС, который, по приведенным данным, состоится 18-19 ноября этого года.

«Путин подчеркнул, что ценит внимание, которое Трамп и его команда уделяют диалогу с Россией», — заявил помощник президента РФ.

Кроме того, по словам Ушакова, Путин убежден, что с Ираном можно и нужно договариваться, а дипломатические возможности еще не исчерпаны.

Подытоживая рассказ о телефонном разговоре, Ушаков отметил, что его участники не хотели первыми завершать звонок.

«Во время разговора Путина и Трампа никто не хотел первым класть трубку», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.

Мы ранее информировали, что Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре.

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