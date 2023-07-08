Никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-нибудь в Черноморском регионе — Зеленский во время встречи с Эрдоганом

"Мы с господином президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом подробно обсудили ситуацию в нашем Черноморском регионе, в Европе в целом", — отметил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Имеем одинаковое видение того, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском регионе, что не отвечает интересам наших государств и народов. Черное море – должно быть пространством безопасности и сотрудничества, а не войны и каких-либо кризисов" или так называемых «замороженных конфликтов», которые могут в любой момент снова разгореться и ударить по жизни и людям. Благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркнул украинский президент.

"Конечно, затронули сегодня ключевые вопросы нашего сотрудничества в рамках НАТО, в частности подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе. Я в разговоре поднял вопрос о приглашении Украины в НАТО, и я был рад услышать, что президент Эрдоган сказал, что Украина заслуживает стать членом НАТО ", – отметил Зеленский во время встречи президентов.

Напомним, что ранее Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании.

Тем временем Эрдоган планирует обсудить с Путиным обмен пленными и "зерновое соглашение".