Никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война — генсек НАТО

Война России против Украины все больше похожа "на войну на истощение".

Когда закончится эта война – никто с уверенностью сказать не может.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita.

По его мнению, Путин совершил большую стратегическую ошибку. "Он планировал достичь поставленных целей в течение недели. Сейчас 13 неделя войны, и российские войска вытеснены из Киева, Харькова и севера страны. Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что мир уже увидел мужество и профессионализм украинских воинов, политического руководства и простых украинцев, которые с помощью западной помощи учебой и оружием противостоят российскому вторжению.

Читайте также: