"Никто не может заставить Украину сдаться": в МИД ответили Трампу

Сибига прямо не упомянул Трампа, но судя по всему, его пост посвящен именно последнему оскорбительному высказыванию американского президента в адрес Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никто не может заставить Украину сдаться.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х (Твиттер). И хотя министр прямо не упомянул Трампа, его пост появился сразу после скандальной публикации президента США, в которой тот обозвал Владимира Зеленского "посредственным комедийным актером" и "диктатором без выборов".

Сибига напомнил, что Украина выдержала ужаснейшую военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.

"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались подвергнуться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", – пишет глава МИД.

Напомним, Дональд Трамп сегодня снова раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что он "уговорил" США потратить 350 млрд долларов на помощь Украине.

Вчера президент США Дональд Трамп уже сделал ряд скандальных заявлений. В частности, потребовал от Украины объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

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