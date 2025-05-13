Никто не останется доволен: в США спрогнозировали, каким будет мирное соглашение между Украиной и РФ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Украина и Россия должны договориться о длительном мире, и вероятно ни одна из сторон не будет довольна мирным соглашением, на которое согласится.

Об этом сказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер на онлайн брифинге для журналистов.

Американский представитель ответил, считают ли в Вашингтоне, что российская стратегия в отношении Украины, похоже, направлена на то, чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и НАТО.

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«Сейчас президент Трамп сосредоточен на прекращении резни и убийств, которые происходят в Украине из-за вторжения России, и на обеспечении возможности заключения долгосрочного мирного соглашения. Но единственный способ это сделать — это если обе стороны объединятся и договорятся о мирном соглашении, которое положит конец этим убийствам. Это просто ужасно. Сейчас на поле боя погибает слишком много тысяч людей. На данный момент необходимо, чтобы обе стороны объединились и договорились о длительном мире. Все обсуждается, учитывая, что для этого нужно, но обе стороны должны согласиться. Вероятно никто не останется доволен любой сделкой, на которую согласятся обе стороны, — заявил Уитакер.

Также он прокомментировал предстоящие переговоры в Турции, которые должны состояться 15 мая.

«Но в то же время, я думаю, мы все соглашаемся, что мир намного лучше войны. Эта встреча, которая может состояться в четверг (в Турции 15 мая — Ред.), действительно является наиболее обнадеживающим событием, которое мы имели за последние три года этой бесконечной, действительно ненужной войны. Но в то же время ей нужно положить конец. Нам нужен мир в Европе, и нам нужно убедиться, что боевые действия прекратятся», — подчеркнул представитель США в НАТО

Он также высказал свое видение относительно возможного участия международных сил в мирном процессе и ответил, предоставят ли, по его мнению, США свою поддержку, если коалиция решительных сможет направить свои силы в Украину в рамках этих мирных переговоров.

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«Нам сначала нужно достичь хоть какого-то соглашения. И какой бы ни была роль США, какой бы ни была роль Европы, и роль наших союзников, США смогут это обеспечить. Но эти переговоры, эти решения, в конце концов, зависят от президента США. Я думаю, что все это обсуждается, чтобы попытаться достичь мирного соглашения. Но в конце концов, обе стороны, Россия и Украина, должны будут согласиться на это соглашение, и тогда соглашение должно быть действующим. Роль Европы, роль США, я думаю, все это обсуждается президентом Трампом и его командой. В конце концов, мы увидим, сможем ли мы достичь согласия всех сторон», — добавил Уитакер.

Напомним, Зеленский рассказал, каких санкций ждать, если Путин не появится в Стамбуле.