Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме выступил с заявлением о роли действующего президента Дональда Трампа в поддержке Украины.

«Никто не сделал больше»

В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что меры, предпринятые действующей американской администрацией, сыграли ключевую роль в том, чтобы украинское государство устояло перед лицом полномасштабного нападения РФ.

«Не было ни одного президента, который сделал больше для того, чтобы обеспечить выживание Украины во время российского вторжения, чем Дональд Трамп», — подытожил он.

Как изменилась военная стратегия Украины

Из-за вынужденной паузы в непосредственной военной помощи со стороны Вашингтона Киев был вынужден кардинально изменить подход к обеспечению фронта. Этот сложный период стал мощным стимулом к ускоренному развитию собственного оборонного сектора и активизации поиска новых ресурсов у европейских партнеров.

Как отмечают эксперты, Украина получила неожиданное преимущество, поскольку отсутствие американского оружия заставило власть и отечественных промышленников сделать ставку на собственные технологичные решения и массовое производство дронов. Генерал-майор в отставке Мик Райан подчеркивает, что эти изменения уже стали переломным моментом в стратегии, ведь за последний год внутреннее производство вооружения вышло на новый качественный уровень.

