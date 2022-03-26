"Никто не сделал для Украины столько, как США": Кулеба о помощи в войне против РФ

"Никто не сделал для Украины столько, как США": Кулеба о помощи в войне против РФ

Кулеба подчеркнул, что другие государства также помогают украинцам противостоять оккупанту.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за помощь Украине. Он подчеркнул, что украинцы обязательно победят в войне против РФ.

Об этом он рассказал после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Сейчас хорошая возможность поблагодарить США за все то, что они сделали для Украины за это время. Мы благодарим каждую страну за помощь: не все попадает в СМИ, но поверьте, я знаю о том, что сделала каждая страна. Но никто за это время не сделал для Украины больше, чем США. Поэтому украинский несгибаемый характер и западная помощь — это и есть рецепт нашей победы. Обязательно победим!", — отметил украинский министр.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о состоявшихся 26 марта в Польше переговорах с президентом США Джо Байденом.