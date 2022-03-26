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"Никто не сделал для Украины столько, как США": Кулеба о помощи в войне против РФ

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"Никто не сделал для Украины столько, как США": Кулеба о помощи в войне против РФ

Associated Press

Кулеба подчеркнул, что другие государства также помогают украинцам противостоять оккупанту.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за помощь Украине. Он подчеркнул, что украинцы обязательно победят в войне против РФ.

Об этом он рассказал после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Сейчас хорошая возможность поблагодарить США за все то, что они сделали для Украины за это время. Мы благодарим каждую страну за помощь: не все попадает в СМИ, но поверьте, я знаю о том, что сделала каждая страна. Но никто за это время не сделал для Украины больше, чем США. Поэтому украинский несгибаемый характер и западная помощь — это и есть рецепт нашей победы. Обязательно победим!", — отметил украинский министр.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о состоявшихся 26 марта в Польше переговорах с президентом США Джо Байденом.

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