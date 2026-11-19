Дональд Трамп и Си Цзиньпин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о «исключительно особых личных отношениях» с лидером КНР Си Цзиньпином. Президенты проводят двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Об этом сообщает издание Sky News.

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«Ты мой друг, и у нас очень особые отношения. Пока мы с тобой управляем делами, у нас никогда не будет проблем», — подчеркнул американский лидер.

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Во вступительном слове Трамп сказал, что США и Китай стали лидерами по ряду вопросов — от торговли до инвестиций и мира в мире. Более того, добавил он, их дружба становится крепче, а сотрудничество Вашингтона и Пекина «имеет значительный потенциал».

«Нет никого ни в одном другом месте, кто мог бы сделать то, что можем сделать мы», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп хвастался, что доволен своими отношениями с Си, которые становятся «все ближе и ближе». Кроме того, президент назвал их дружбу «чем-то невероятным». Впрочем, добавил он, некоторые могут быть недовольны таким сближением.

«Мы с президентом Си построили исключительные личные отношения. Некоторым людям это не нравится, когда они такое слышат, но я этому очень рад», — заявил американский лидер.

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По словам президента США, ранее отношения Вашингтона и Пекина были неравноправными, потому что якобы его предшественники «не выполняли свои обязанности должным образом». В то же время нынешний подход, как утверждает Трамп, позволил сделать сотрудничество более справедливым.

Обращаясь к Си Цзиньпину, американский лидер заявил, что у КНР есть «неуемный аппетит», который Соединенные Штаты способны удовлетворить.

Приезд Трампа в Китай — что известно

Накануне Трамп прилетел в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В аэропорту его лично встретил лидер КНР Си Цзиньпин. Они приветствовали друг друга и обнялись.

Позже Трамп прибыл на торжественный пир в Международный коммуникационный центр Шэньчжэня. Там он встретился не только с Си, но и с российским фюрером Владимиром Путиным. Они пожали друг другу руки и даже коротко пообщались. Впрочем, перед праздничным ужином Си поставил Путина в неудобное положение, а вот Трампу увел место возле себя.

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Сегодня, 19 ноября, Трамп встретился с Путиным , а затем — с Си Цзиньпинем. Глава Белого дома назвал отношения с Путиным «замечательными» и выразил надежду, что переговоры принесут «много отличных результатов».

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