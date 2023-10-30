"Никто не верит в победу, как я": журнал Time посвятил обложку Зеленскому

Анонимные собеседники в окружении президента рассказали автору статьи, что Зеленский "чувствует себя преданным западными союзниками".

Американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского", – говорится на обложке журнала за ноябрь. Именно эти слова о вере в победу президент сказал в интервью Time после поездки в США в сентябре.

Обложка Time / Фото: Time

Автор статьи Саймон Шустер рассказывает, с каким трудом столкнулся Зеленский, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине, в частности США, особенно после начала конфликта в Израиле.

"В начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества. Теперь его задача усложнилась. В своих зарубежных поездках и президентских телефонных звонках ему нужно убеждать мировых лидеров, что помощь Украине отвечает их собственным национальным интересам, что это, как сказал Байден, "принесет дивиденды". Достичь этого становится все труднее, поскольку глобальные кризисы умножаются", – говорится в материале.

Проблема коррупции

Также автор статьи обращает внимание на проблему коррупции в Украине.

По мнению Саймона Шустера, в последние месяцы вопрос коррупции усугубил отношения Зеленского со многими его союзниками.

"Накануне визита в Вашингтон Белый дом подготовил для украинцев список антикоррупционных реформ. Один из помощников, который ездил с Зеленским в США, сказал мне, что эти предложения касаются высшего звена государственной иерархии. "Это не были предложения", – говорит другой советник президента. "Это были условия", – пишет журналист.

Другой чиновник заявил Шустеру, что больше всего Зеленский "чувствует себя преданным своими западными союзниками".

Напомним, первая леди Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time.

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