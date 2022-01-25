"Никто не ждет с караваями и гармошками": мэр Чернигова прокомментировал вероятное вторжение России

Владислав Атрошенко подчеркнул, что только украинская армия является сдерживающим фактором Путина, поэтому нужно ее поддерживать.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал вероятное вторжение российских войск на территорию Украины.

Об этом сообщает "Суспильне".

На совещании в мэрии он заявил, что Россию в Украине "никто не ждет с караваями и гармошками".

Атрошенко признал, что российская армия действительно имеет преимущество над украинским и может захватить часть украинской территории. Однако он считает, что ВСУ находятся в лучшей боевой готовности, чем 6-7 лет назад.

"Если иметь целью захват территории, то здесь преимущество на стороне России: применение высокоточного оружия к объектам инфраструктуры и прочее. Это техническое преимущество, но как применять его? Людей взять и куда-то расселить на территории Украины? Это будет восприятие россиян такое же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны", — отметил Атрошенко.

Он призвал пограничный Чернигов сохранять спокойствие.

"Только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина. А беспокоиться не надо. Они именно этого добиваются. "Ушки на макушке" держим, но работаем спокойно", — подытожил Атрошенко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поводов для паники из-за угрозы РФ нет и призвал СМИ "сбавить накал" .

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