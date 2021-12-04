"Никто ни у кого ничего не будет забирать": Ермак рассказал послам G7 и ЕС о законе об олигархах

Андрей Ермак также рассказал дипломатам о ситуации у границ Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине и обсудил ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс насчет Донбасса, закон о деолигархизации и ходе реформ.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Ермак в начале разговора рассказал иностранным дипломатам о ходе процесса мирного урегулирования войны на Донбассе и возвращении временно оккупированных Россией территорий, а также о напряженной ситуации, которая сохраняется вокруг государственных границ Украины в связи с возможной эскалацией со стороны РФ.
Стороны в этом контексте обсудили повестку дня работы ТКГ по Донбассу и инициативу Украины на этой площадке.
Кроме того, Ермак рассказал о внутриполитических процессах в Украине, отметив, что есть внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. По его словам, наблюдается сопротивление реформам со стороны старой системы.
"Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. – Ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, "покупать" политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права", – сказал Ермак.
Стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ, проведении конкурса по избранию руководителя САП и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.
Руководитель Офиса президента заверил, что Владимир Зеленский заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами.
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