"Никто никого в плен не взял бы": Зеленский рассказал о подготовке Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что была серьезно подготовлена оборона Банковой.

Лидер украинской нации рассказал об оружии и патронах в разных точках в случае нападения российских военных на Киев.

Об этом он признался в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром", которое было записано осенью 2022 года.

"Если упала столица и побежал лидер, государства нет", — убежден Зеленский.

"Нас бы не было, если бы они (россияне – ред.) зашли внутрь, если ты не пускаешь кого-то к себе, что происходит? Я думаю, что никто никого в плен не взял бы. У нас была очень серьезно подготовлена оборона Банковой. Мы бы до последнего там... У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой", — объяснил глава украинцев.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил, что имеет при себе пистолет. Однако идею о том, что пистолет нужен для самоубийства в критической ситуации, президент отверг.

К тому же Зеленский назвал самый большой страх Путина. По мнению украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин больше всего боится остаться изолированным окружающего мира наедине с собственным обществом.

Также президент рассказал о своих родителях: где они находятся и что ему говорят. Зеленский признался, что родители за него переживают, они следят за ситуацией в стране и верят нашей победе.

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