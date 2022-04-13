"Никто в Кремле его не уважает": Подоляк прокомментировал угрозы Медведева по поводу Медведчука

"Никто в Кремле его не уважает": Подоляк прокомментировал угрозы Медведева по поводу Медведчука

В мире же к Медведеву вообще относятся, как к пустому месту, отметил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал угрозы заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с задержанием нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Подоляк сказал, что РФ реанимирует "политических мертвецов".

Об этом советник главы ОП написал в Сети 13 апреля.

Подоляк отметил, что Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но его единственный способ напомнить о себе сегодня – сказать что-то по отношению к Украине – "что-то противное и традиционно глупое, что-то похожее на сентенцию о "бедном Медведчуке".

"Впрочем, субъект Медведев совершенно точно не имеет никакого влияния в россии. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Не удивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — #Жалкий", – говорится в сообщении Подоляка.



"Сложно поспорить с этой оценкой. В мире же к Медведеву вообще относятся, как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических мертвецов", — резюмировал советник главы президентского офиса.

Напомним, 12 апреля после известия о задержании Медведчука президент Владимир Зеленский предложил обменять его на находящихся в плену украинцев и украинок.

Уже 13 апреля Медведев заявил, что тем, кто "хочет выбить показания" из Медведчука, следует оглядываться по сторонам и крепко закрывать двери, чтобы самим не оказаться в списках на обмен пленными.

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