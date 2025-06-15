Дан о Румынии и Молдове: "Хочу, чтобы эти две страны были одной"

Новоизбранный президент Румынии поддержал идею объединения с Молдовой / © РИА Новости

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Президент Румынии Никушор Дан высказал свое видение будущего, поддержав идею воссоединения своего государства с Республикой Молдова. Он подчеркнул, что этот амбициозный исторический замысел сможет претвориться в жизнь только при наличии четко выраженной воли на обоих берегах реки Прут.

Об этом пишет Stiripesurse.

В рамках обсуждения двусторонних отношений между Румынией и Молдовой глава государства наметил конкретные шаги, способные сблизить эти страны, а также подчеркнул ключевое значение поддержки европейского курса Кишинева.

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«Я хочу, чтобы эти две страны были одной в определенный момент. Должна быть воля. В Румынии, по-моему, она есть. В тот момент, когда он будет и в Республике Молдова, мы будем готовы к этому. И для того чтобы это было возможно, Румыния также должна выглядеть лучше, чем она выглядит сейчас», — заявил Дан.

Отвечая на вопрос о мерах, необходимых для укрепления доверия между двумя государствами, румынский президент обратил внимание на важность решения неотложных проблем и развития инфраструктуры, которая будет служить связующим звеном между двумя территориями. Он пояснил, что этот процесс потребует времени и будет охватывать как более простые, менее системные вопросы, такие как налаживание таможенных процедур и упрощение получения гражданства, так и крупные инфраструктурные проекты, в частности строительство мостов и развитие объединенной энергосистемы, реализация которых должна состояться своевременно или даже ускоренно.

По мнению лидера Румынии, важнейшим условием для более тесного сближения двух государств является всесторонняя поддержка интеграционного пути Республики Молдова в Европейский Союз. Он выразил надежду, что когда Молдова станет частью Европейского Союза (по его прогнозам, это может произойти в течение 3-4 лет), ее вопросы безопасности значительно упростятся.

Позиции молдавских элит по объединению с Молдовой

Идея объединения находит отклик и в самой Молдове, в частности, среди политиков. Ярким сторонником этой концепции является молдавский политик и историк Октавиан Цику.

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"Если Украина упадет, единственный шанс Молдовы сохранить себя - это объединиться с Румынией", - подчеркнул политик.

Он последовательно заявляет за унионизм, считая его стратегией выживания Молдовы в условиях существующих региональных вызовов.

Такая жесткая, но, по его мнению, реалистическая логика отражает взгляды части молдавских элит на ситуацию в Украине. Кроме того, Цику проводит параллели с внутриполитическим состоянием Молдовы, называя ее аналогом ДНР и ЛНР. По его убеждению, современная Молдова во многих аспектах является следствием внешнего вмешательства и советского проектирования, подобно искусственно созданным Кремлем «республикам» на востоке Украины.

В то же время, в Молдове существует оппозиция к объединению, в частности со стороны пророссийских или националистических политических сил в Молдове. В частности, Игорь Додон, бывший президент Молдовы и лидер Партии социалистов, в мае 2025 года подтвердил , что выступает против объединения с Румынией. Он поддержал переименование своей партии в «Партию суверенитетов Молдовы», подчеркивающую приоритет национального суверенитета над идеей слияния с Румынией.

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Напомним,